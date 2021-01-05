Çatalzeytin'de altyapı ve meydan düzenleme çalışmaları

Çatalzeytin ilçesinde belediye ekiplerince altyapı ve meydan düzenleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Belediye Başkanı Ahmet Demir, meclis üyeleri Hüseyin Tolga İnce, Orhan Tan ve Refah Akçay ile Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

Çalışmalarda gelinen durum hakkında bilgi alan Demir, yeni meydan projesi için ekiplerle bilgi alışverişinde bulundu.

Demir, AA muhabirine, en son 1998 yılında dönemin Belediye Başkanı Nizamettin Savcı tarafından revize edilen altyapının günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeniden düzenlendiğini belirtti.

Altyapıyla ilgili sorunun çözülmesiyle meydanı da yenileyeceklerini aktaran Demir, "İlçe meydanını her bakımdan kusursuz şekilde halkımızın ve misafirlerimizin kullanımına açmak için ekiplerimiz yoğun çalışma yapıyor. İnşallah kısa bir süre içinde altyapı çalışmaları bitmiş olacak. Akabinde Çatalzeytin'in çehresini değiştirecek olan meydan düzenleme projemizi uygulayarak yepyeni bir Cumhuriyet Meydanı'yla halkımızı buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel