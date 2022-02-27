BURSA (İHA) - Çatalla yazı yazdı, dünyada milyonlarca kez izlendi

BURSA - Bursa'da kaligrafi sanatçısı yemek yediği çatalla yazı yazmayı başardı. Çatalla yazı yazdığı anları sosyal medyaya yükledi videoları dünyada milyonlarca kez izlendi.

Kaligrafi sanatıyla 23 yıldır uğraşan Hayri Tekgöz, Yazıyı sanata dönüştürüyor. Hediyelik eşyalara yazılar yazarak bunları turistlere satıyor. Farklı yazı teknikleri geliştirmek için uğraşan Tekgöz, evde yemek yerken aklına çatalla yazı yazmak geldi. Uzun uğraşlar onucu yemek yediği çatalla kaligrafi tarzında yazılar yazmayı başardı. Çatalla o kadar güzel yazılar yazdı ki bu yazıları yazarken kendinin çekimi yaparak sosyal medyaya yükledi. Dünya genelinde 50 milyon takipçisi olan sosyal medya hesapları Tekgöz'ün çatalla yazı yazdığı videoları çok beğenip sayfalarında paylaştı. Dünya çıpanda üne kavuşan kaligrafi ustasına çok sayıda bu yazı tekniği bana da öğret diye teklif geliyor.

Bu yazı tekniği dünyada ilk kez kendisinin uyguladığını ifade eden Hayri Tekgöz, "Sürekli yapılmayan yazılar üzerine düşünüyordum. Farklı farklı malzemelerle yazı teknikleri konusunda düşünüyordum. Çatalla yazı yazmayı denedim ve başardım. Ortaya harika sonuç çıktı. Kaligrafi sanatındaki güzel yazı tekniklerini çatal yazıya uyarladım. Çatalla yazıyla bir çok söz yazdım. Bu yazdığım yazıları sosyal medya hesaplarına yüklemeye başladım. Bu videolar çok beğenildi. Dünya çapında 50 milyon takipçisi olan sayfalar tarafından paylaşıldı. Bu sayede yazılarım milyonlarca kez izlendi. Çatalla yazı tekniğim dünya çapında tanındı ve çok beğenildi. Çatalla yazı tekniğini ilk kez ben başlatmış oldum. Çok sayıda çatal yazı talebi geliyor. Çatalla kaligrafi satanı kullanarak yazılar yazarak yurt dışına gönderiyorum. Bu yazı tekniğini öğrenmek için çok sayıda kişi ders almak istiyor" dedi.