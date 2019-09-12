- Çatalköy'de Askeri Bölge İçindeki Mühimmat Deposunda Patlama- Yakınlardaki Bir Otel Boşaltıldı
- Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama Yakınlardaki bir otel boşaltıldıGİRNE - KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi.
- Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama
Yakınlardaki bir otel boşaltıldı
GİRNE - KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Patlama sonrası yakınlardaki 1 otel boşaltıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlama sonrası olay yerine gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay askeri yetkililerden bilgi aldı.