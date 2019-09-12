12.09.2019 03:48

Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama

Patlamada zarar gören bir otel boşaltıldı

GİRNE - KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Patlamada zarar gören 1 otel boşaltıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama sonrası olay yerine gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay askeri yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA