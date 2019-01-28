Çatalca'ya Yeni İlçe Başkanı

AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığı'na ilçe teşkilatında daha önce Medya Birim Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan, ardından iki dönem Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Yusuf Aslan getirildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Genel merkezimizle yapılan istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Yusuf Aslan Çatalca İlçe Başkanı olarak belirlenmiştir. Yeni başkan adayımız partimize, ilçemize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun" dedi.

YUSUF ASLAN KİMDİR?

1982'de İstanbul Çatalca'da doğdu. Üniversite eğitimini Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı. Siyaset hayatına başladığı AK Parti Çatalca İlçe Teşkilatında sırasıyla Ana Kademe Tanıtım Medya Birim Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini icra etti. Daha sonra iki dönem AK Parti Çatalca Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptı. Üniversite yıllarında öğrenci kulüplerinde yönetici olan Aslan, üniversite televizyonu ÜN TV'de haber merkezi editörlüğü ve spikerlik görevlerinde bulundu. ATV Ankara Haber Merkezi'nde görev alarak 2002 seçimleri öncesi siyasi gündemi takip etti. Özel bir şirkette 9 yıl yönetici olarak çalıştı. Serbest meslek sahibi olan Yusuf Aslan evli ve iki çocuk babasıdır. - İstanbul

Kaynak: DHA