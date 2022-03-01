- Çatalca'ya sabah saatlerinde kar yağdı

İSTANBUL - Çatalca'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde otoyolun hafif bir şekilde karla kaplandığı görüldü.

Çatalca'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yolda seyir halinde olan bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde otoyolun hafif bir şekilde beyaza büründüğü görüldü.