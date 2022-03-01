Çatalca'ya sabah saatlerinde kar yağdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatalca'ya sabah saatlerinde kar yağdı

İhlas Haber Ajansı, Şaban Tektaş - Güncel
 - Güncelleme:

- Çatalca'ya sabah saatlerinde kar yağdı Çatalca'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

- Çatalca'ya sabah saatlerinde kar yağdı

İSTANBUL - Çatalca'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde otoyolun hafif bir şekilde karla kaplandığı görüldü.

Çatalca'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yolda seyir halinde olan bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde otoyolun hafif bir şekilde beyaza büründüğü görüldü.

Çatalca'ya sabah saatlerinde kar yağdı

Çatalca'ya sabah saatlerinde kar yağdı

İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Güncel

kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title