ÇATALCA ÖRCÜNLÜ MAHALLEMİZE ÇOK YAKIŞACAK

İSTANBUL (Habermetre) - Çatalca'mızda, Başkanımız Mesut ÜNER saha çalışmalarına tam gaz aralıksız devam ediyor. İstanbul'un en büyük yüz ölçümlü ilçesi Çatalca'mızda, makamdan değil sahadan çalışma prensibinden asla taviz vermeyen Başkanımız Mesut ÜNER'in bu seferki proje şantiye alanı ziyareti, ilçe merkezimizden on altı kilometre mesafedeki Örcünlü mahallemiz oldu.

Başkanımız Mesut ÜNER'in Örcünlü mahallemiz proje şantiyelerimiz ziyaretine, muhtarımız İdris BAŞARAN ile birlikte Başkan Yardımcımız Hüseyin AYDIN, Meclis Üyemiz Lokman NAROĞLU ve Park ve Bahçeler Müdürümüz Nevin ERDOĞAN katılım sağladı. Şantiye ziyareti sırasında, aynı zamanda mesleği mimar olan Başkanımız Mesut ÜNER'in şantiye alanımızın tüm detaylarıyla bizzat ilgilendiği dikkatlerden kaçmadı.

Örcünlü mahallemizde bulunan proje şantiyelerimiz ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "Makamdan değil sahadan yönetim anlayışımızla bu seferki proje şantiye alanı ziyaretimizin adı Örcünlü mahallemiz oldu. Örcünlü Mahallemizde; Park ve meydan çalışmaları yapıyoruz, meydanda bulunan ATATÜRK büstü, çeşmeyi ve basketbol sahamızı yeniliyoruz. Tüm çalışmalarımız sonuçlandığında, çalışmalarımız Örcünlü mahallemize çok yakışacak. İstanbul'un en büyük yüz ölçümlü ilçesi Çatalca'mızda bütüncül bir anlayışla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. İlçemizi ve kıymetli halkımızı çok seviyoruz. Gücümüzü bu sevgimizden alıyoruz. " dedi.

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