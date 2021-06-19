Çatalca'mızın Gençlerinden Bir Milli Başarı Daha
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Çatalca'mızın Gençlerinden Bir Milli Başarı Daha

Çatalca'mızın Gençlerinden Bir Milli Başarı Daha
Habermetre - Haberler | Toplum

Tüm projelerinin merkezine gençleri konumlandıran, bu anlamda Çatalca'mıza önemli tesisler kazandıran ve kazandırmaya devam eden, geçtiğimiz günlerde ilçe ve ülke sporuna kazandırdığı İlyas Demiroğlu Güreş Salonumuzda yetişen güreşçilerimizin Milli Takıma seçilmesiyle büyük gurur yaşayan...

Tüm projelerinin merkezine gençleri konumlandıran, bu anlamda Çatalca'mıza önemli tesisler kazandıran ve kazandırmaya devam eden, geçtiğimiz günlerde ilçe ve ülke sporuna kazandırdığı İlyas Demiroğlu Güreş Salonumuzda yetişen güreşçilerimizin Milli Takıma seçilmesiyle büyük gurur yaşayan Başkanımız Mesut Üner'den bir müjdeli haberde yüzme branşından geldi.

Çatalca'mızın gururu Milli Yüzücümüz Emine Avcu Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve 48 Ülkeden 340 sporcunun katıldığı Dünya serisi paralimpik yüzme branşında madalyalar alıp, başarıdan başarıya koşarak, Çatalca'mıza büyük bir gurur yaşattı

Bu muhteşem gururla ilgili açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner: "Çatalca'mızın gençleri gümbür gümbür geliyor. Milli Gururumuz Emine Avcu kardeşimizi yürekten gönülden tebrik ediyoruz. Emine kardeşimiz, Almanya'nın Berlin Şehrinde düzenlenen Dünya Serisi Paralimpik yüzme branşında 48 ülke 340 sporcunun katıldığı yarışmada; 50m sırt 200m serbest ve 50m kurbağa branşlarında Olimpiyat B barajı ve 150m karışık stilde 3. sırada yer alarak bronz madalya kazanarak, Olimpiyat A barajını geçti. Yüreğine sağlık Emine kardeşim. VE SANA SÖZÜMÜZ OLSUN EMİNE KARDEŞİM, YAKINDA SPOR ADASINDA AÇILIŞINI YAPACAĞIMIZ HAVUZUMUZDA İLK KULACI SEN ATACAKSIN. Seninle gurur duyuyoruz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre

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