ÇATALCA'MIZDA UNUTULMAZ ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Başkanımız Mesut ÜNER Çatalca'mızda göreve geldiği günden bugüne, sadece ilçemize kazandırılan tarihi projelerle altın çağını yaşamıyor, aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetler ile özel gün ve haftalara verilen özel değerle de dikkat çekmeye devam ediyor. Bu anlamda Çatalca'mızda gerçekleşen öğretmenler günü etkinlikleri, Çatalca'mızdaki öğretmenlerimize unutulmaz bir gün yaşattı.

ETKİNLİK PROGRAMLARIMIZ CUMHURİYET MEYDANINDA BAŞLADI

Çatalca'mızda öğretmenler günü programlarımız, cumhuriyet meydanımızda Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün aziz hatırasında saygı duruşu, istiklal marşı ve çelenk sunmamızla başladı.

ÇATALCA BELEDİYESİ NAZIM ÖZBAY KÜLTÜR MERKEZİMİZDE TÖREN PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ

Cumhuriyet meydanımızda gerçekleşen tören programının ardından, Çatalca Belediyesi Nazım ÖZBAY Kültür Merkezimizde ilçe protokolümüz ve öğretmenlerimizin yoğun katılımıyla tören programı gerçekleşti.

ÇATALCA'MIZDA TÜM ÖĞRETMENLERİMİZ ÇATALCA BELEDİYEMİZ TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ

Çatalca Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Meclis Üyelerimizin de katılımıyla ilçemizdeki tüm öğretmenlerimiz ziyaret edildi. Ziyaretimiz sırasında öğretmenler günü kutlanırken, günün anısına öğretmenlerimize hediye ve Başkanımız Mesut ÜNER'in kutlama mektubu sunuldu. Başkanımız Mesut ÜNER, öğretmenlere hediyeleriyle gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi; "Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, ne güzel ifade etmiş; "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanimizi kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ordusudur. " Mensubu olduğunuz meslek o kadar asil ve değerli ki, yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize sadece bilgi aşılamakla kalmıyor, asil duruşunuz ve davranışlarınızla onlara rol model oluyorsunuz. Bu duruşunuzla ülkemizin temellerine sevgiyi, saygıyı, vatanımıza ve cumhuriyetimize olan sonsuz bağımızı konumlandırıyorsunuz. Çatalca Belediyesi olarak böylesi değerlere sahip eğitim neferlerimizin yanında olmanın ve birlikte çalışmanın, "muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma" ülkümüze ulaşmada en gerekli unsur olduğunu biliyor ve bu prensiple adımlar atmaya devam ediyoruz. Saygıdeğer öğretmenlerim; Bu vesile ile öğretmenler Günü'nüzü en içten duygularımla kutluyor, görevi sırasında şehit olan öğretmenlerimize ve vefat etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, size ve kıymetli ailelerinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum. "

SUAT SUNA VE IŞIN KARACA TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE EĞLENCELİ ANLAR YAŞATTI

Yoğun geçen öğretmenler günü etkinliklerinde günün sonunda Başkanımız Mesut ÜNER'in organize ettiği öğretmenler günü eğlence programı öğretmenlerimize unutulmaz eğlenceli bir akşam yaşattı. Unutulmaz gecede öğretmenler günü yemeğimizde sevilen tanınmış sanatçılar Suat SUNA ve Işın KARACA sahne aldı. Yıl boyunca son derece yoğun programlar yaşayan öğretmenlerimizin eğlenceleri görülmeye değerdi. Gecenin sonunda öğretmenlerimiz bu unutulmaz geceyi kendilerine organize eden Başkanımız Mesut ÜNER'e teşekkür edip, günün anısına fotoğraflar çektirdiler.

Çatalca'mızda muhteşem geçen öğretmenler günü etkinliklerimiz sonunda açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "Hepimizin üzerinde unutulamaz emekleri olan ve yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz için ne yapsak az ve yarım kalır. Bugün öğretmenler günü kutlama programlarımız oldukça yoğundu. İlçemiz sadece mega projelerle anılmayacak. Aynı zamanda özel gün ve haftalardaki etkinliklerimizde dikkat çekecek. Bu konuda kararlıyız. Güne cumhuriyet meydanımızdaki ve Nazım ÖZBAY Kültür Merkezimizdeki tören programlarımızla başladık. Sonrasında Çatalca'mızdaki tüm öğretmenlerimizi Başkan Yardımcılarımız ve Meclis Üyelerimizin de katılımıyla ziyaret edip, günün anısına kaleme aldığım özel mektuplarımızı ve hediyemizi takdim ettik. Günün sonunda emektar ve vefakar öğretmenlerimiz unutulmaz bir gece organize ettik. Gece düzenlediğimiz yemekte müzik dünyasının marka isimleri Suat SUNA ve Işın KARACA sahne aldı. Gecede öğretmenlerimizin neşeli anlarına şahit olmanın sevinci anlatılmaz yaşanır. Bu vesileyle başta Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, ömürleri boyunca sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. Çatalca'mızda çok kıymetli öğretmenlerimiz asla yalnız yürümeyecekler. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

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