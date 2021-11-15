ÇATALCA'MIZDA ÖĞRENCİLERİMİZ MUTLU VE MESUT

Başkanımız Mesut ÜNER'in makamdan değil sahadan yönetim anlayışı aralıksız devam ediyor. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde Başkanımız Mesut ÜNER ve ekip arkadaşlarının bu seferki ziyaret durağı Oklalı mahallemizdeki okul olmuştu. Ziyaret edilen okulun dış cephesindeki bakım ihtiyacı olan görünüşe şahit olan Başkanımız Mesut ÜNER, hemen kollarını sıvadı ve yanındaki ekip arkadaşlarına talimat vererek çalışmaları başlattı.

Gerçekleşen çalışmalar kapsamında Oklalı okulunun tamamında boya ve badana çalışmaları gerçekleştirdik. Çatalca Belediyespor takımımızın branşlarından biri olan bocce için sporcular yetişmesi için, okulun bahçesine bocce sahası da yaptık ve öğrencilerimize teslim ettik. Gerek okulun boyanması sonucu rengarenk bir hal alması gerekse bocce sahasının okul bahçesine yapılması öğrenciler kadar öğretmenleri, okul yönetimini ve öğrencilerin ailelerini çok mutlu etti. Oklalı halkımız yapılan bu değerli çalışmalar için Başkanımız Mesut ÜNER'e teşekkür ederek, tüm çalışmalarında başarılar dilediler.

Oklalı mahallemizdeki okulda gerçekleşen çalışmalar sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "Geçtiğimiz günlerde ekip arkadaşlarımla birlikte Oklalı mahallemizdeki okulumuzu ziyaret etmiştik. Okulumuzun çok ciddi boya ve badana ihtiyacının olduğuna şahit olduk. Şahit olmakla da kalmadık ve hemen harekete geçerek okulumuzda boya ve badana çalışmaları gerçekleştirdik. Yetmedi okul bahçemize bocce sporu için saha yapımı gerçekleştirdik. Her zaman ifade ettim, tekrar hatırlatıyorum. Projelerimizin merkezinde yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz olmaya devam edecek. Bu hedefimizi de gerçekleştirirken makamdan değil sahadan çalışma prensibiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Oklalı mahallemizdeki çalışmalarımız mahalle halkımıza hayırlı olsun. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

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