ÇATALCA'MIZDA MUHTEŞEM AÇILIŞ

Çatalca Ülkü Ocakları, Bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımızı Çatalca'mızın en yüksek yerine konumlandırarak, ilçe halkımızın gönüllerinde taht kurdu.

Çatalca Ülkü Ocakları, Bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımızı Çatalca'mızın en yüksek yerine konumlandırarak, ilçe halkımızın gönüllerinde taht kurdu. İlçemize kazandırılan muhteşem Türk Bayrağımıza yakışır bir açılış töreni düzenledi.

Açılışa Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş ile birlikte ilçe protokolü ve Başkanımız Mesut Üner'de katılım sağladı. Açılış programı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın hep bir ağızdan söylenmesiyle başladı.

Açılış konuşmasında söz alan Çatalca Ülkü Ocakları Başkanı Ergin Örs yaptığı konuşmada, Başkanımız Mesut Üner'in açılışı yapılan Bayrak için tam destek verdiği için kendisine teşekkürlerini sundu.

Türk Bayrağı açılış töreninin sonrasında açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; Çatalca'mızda Kaleiçi Mahallemiz Pervaneler mevkii altındaki yamaçta bulunan ve Çatalca Ülkü Ocakları tarafından yapımı gerçekleşen şanlı Türk Bayrağımızın açılış törenine katılım sağladık. Bayrak şairi Arif Nihat Asya'nın doğduğu topraklara şanlı bayrağımız çok yakıştı. Muhteşem ışıklandırmasıyla da hem gece hem de gündüz tüm ihtişamıyla ilçemize muhteşem bir görüntü sağlayan bu kıymetli eserin Çatalca'mıza kazandırılmasında bizlere her türlü destek verme olanağı sağlayan Çatalca Ülkü Ocakları Başkanımız Ergin Örs ve kıymetli yönetimine çok teşekkür ederiz. Bağımsızlığımızın sembolü bayrağımıza canımız feda. Bu vesileyle bayrağımız uğruna canını hiçe sayan Aziz Şehitlerimizi ve Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları Şad olsun. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre