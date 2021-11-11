ÇATALCA'MIZ DÖRT MEVSİM AYRI BİR GÜZEL

Çatalca'mızda göreve geldiği günden bugüne ilçemize tarihi hizmetler kazandıran ve makamdan değil sahadan yönetim anlayışıyla çalışmalarına yön veren Başkanımız Mesut ÜNER, ilçemizin dört bir yanında çiçek dikim çalışmaları gerçekleştirdi ve yapılan çiçek dikim çalışmalarımıza bizzat katılım sağladı.

Başkanımız Mesut ÜNER'in katılımıyla ilçemizde gerçekleşen çiçek dikim faaliyetlerine Çatalca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tam kadro katılım sağladı. Çalışmaların tamamlanması sonucu, Çatalca'mız sonbahar mevsiminde adeta yaz günlerini hatırlatan ve huzur veren rengarenk görüntülere kavuştu. Yapılan çiçek dikim faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan doğal görüntüler ilçe halkımız tarafından büyük beğeni kazandı.

Çiçek dikme çalışmalarımız sonrası açıklamalarda bulunan ve yaptığı bu çalışmayla da ilçe halkımızın takdirini kazanan Başkanımız Mesut ÜNER; "Çiçeklerin açtığı yerde umutlarda canlanır dedik ve Çatalca'mızın dört bir yanında çiçek dikimi gerçekleştirdik. Rengarenk huzur veren görüntüleriyle, sizlerin huzuruna zerre kadar huzur katmayı başardıysak ne mutlu bize. Bu vesileyle Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki çalışma arkadaşlarıma emekleri ve gayretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. " dedi.

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