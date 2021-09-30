ÇATALCA KENT KONSEYİ OLAĞAN TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİ

Çatalca Kent Konseyi 2021 Yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantımız, Çatalca Belediyesi Nazım Özbay Kültür Merkezimizde Kent Konseyi Genel Kurul Üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti. Genel Kurul Toplantımız açılış ve yoklamanın ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşımızın ardından, faaliyet raporlarının okunması, Çatalca'nın güncel konuları ile çözüm önerileri ve dilek temennilerin görüşülmesiyle son buldu.

Gerçekleşen Çatalca Kent Konseyi 2021 Yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantımız sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Ortak paydamız Çatalca'mız. Dünya şehri İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı Çatalca'mızda farklılıklarımız en değerli zenginliğimiz dedik ve ilçemizde daha güzel yarınlar için Nazım Özbay Kültür Merkezimizde Çatalca Kent Konseyi 2021 Yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantımızı gerçekleştirdik. Ortak paydamız Çatalca'mız için yaptığımız toplantının ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. " dedi.

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