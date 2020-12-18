Çatalca İnceğiz Mağaralarının üst kısmında bulunan tepede bir vatandaş, yaklaşık 35 metrelik kuyuya düştü.
18.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:53
Çatalca İnceğiz Mağaralarının üst kısmında bulunan tepede bir vatandaş, yaklaşık 35 metrelik kuyuya düştü. İhbar üzerine AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin kuyuda mahsur kalan vatandaşı kurtarma çalışması sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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