Çatalca İnceğiz Mağaralarının üst kısmında bulunan tepede bir vatandaş, yaklaşık 35 metrelik kuyuya düştü.

Çatalca İnceğiz Mağaralarının üst kısmında bulunan tepede bir vatandaş, yaklaşık 35 metrelik kuyuya düştü. İhbar üzerine AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin kuyuda mahsur kalan vatandaşı kurtarma çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı