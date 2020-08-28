Çatalca İhlas Mağazası hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çatalca İhlas Mağazası hizmete açıldı

İhlas Pazarlama'nın yeni konseptli olarak ikinci şubesi Çatalca'da açıldı.

Çatalca İhlas Mağazası hizmete açıldı
28.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:59

İhlas Pazarlama'nın yeni konseptli olarak ikinci şubesi Çatalca'da açıldı. Mağazanın açılışını İhlas Pazarlama Avrupa Bölge Müdürü Vedat Kuruca yaptı.

İhlas Pazarlama'ya ait mağazaların yeni konseptli ikinci şubesi olan Çatalca mağazası bugün gerçekleştirilen törenle açıldı. Aynı zamanda Türkiye Gazetesi irtibat bürosu olarak da kullanılan mağazanın açılış kurdelesini İhlas Pazarlama Avrupa Yakası Bölge Müdürü Vedat Kuruca ve satış danışmanları hep birlikte kesti. Mağazada İhlas Pazarlamanın kendi ürettiği ev eşyaları da vatandaşlar için uygun fiyata satışa çıkarıldı. İlk gününde mağaza müşterilerini de ağırladı.

"İnşallah Çatalca halkımıza ve şirketimize bereketli olmasını diliyorum"

Yeni açılan mağazayla ilgili konuşan İhlas Pazarlama Avrupa Yakası Bölge Müdürü Vedat Kuruca, "İhlas Mağazası yeni konsepti ile ikinci mağazamızı açıyoruz. Bu mağazamızda İhlas ev aletlerinin ürettiği su artıma cihazları, şofben, klima, halı yıkama ve çay seti gibi kendi ürettiğimiz ürünlerle birlikte piyasanın markalı ürünlerini Çatalcalı hemşehrilerimize uygun fiyata sunmaya çalışacağız. Mağazamızın konsepti gereği İhlas Holding Kültür yayınları kitaplarını da halkımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca Türkiye Gazetesi irtibat bürosunun da burada açılışını yapacağız. İnşallah Çatalca halkımıza ve şirketimize bereketli olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Valiyim' diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: 'Yine çıksam yine yaparım' 3. Sayfa
"Valiyim" diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: "Yine çıksam yine yaparım"
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı Ekonomi
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Magazin
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı Güncel
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Güzel sanatlar fakültesi dekanı profesör koronaya dikkat çekmek için üzerine boya attırdı Güncel
Güzel sanatlar fakültesi dekanı profesör koronaya dikkat çekmek için üzerine boya attırdı
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı Ekonomi
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
İBB tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet'in portresi, İstanbul'un Kurtuluş Günü'nde sergilenecek
İBB tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet'in portresi, İstanbul'un Kurtuluş Günü'nde sergilenecek
Son Dakika: 21 Eylül'de okula başlayacak 8. ve 12. sınıflara koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıflar da katılacak
Son Dakika: 21 Eylül'de okula başlayacak 8. ve 12. sınıflara koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıflar da katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
'Korona döneminin en başarılı belediye başkanları' anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
"Korona döneminin en başarılı belediye başkanları" anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Fatih Dönmez Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Ozan Güven Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Jose Sosa Caner Erkin Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tv Türk Milli Çocuk
Şu an buradasınız: Çatalca İhlas Mağazası hizmete açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 15:59:32. #1.15#
title