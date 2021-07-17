Çatalca gümrük yolunda uzun TIR kuyruğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çatalca gümrük yolunda uzun TIR kuyruğu

Çatalca gümrük yolunda uzun TIR kuyruğu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURBAN bayramı öncesi gümrükten geçmeye çalışan TIR sürücüleri, Çatalca Muratbey Gümrük Müdürlüğü yolunda uzun kuyruklar oluşturdu.

KURBAN bayramı öncesi gümrükten geçmeye çalışan TIR sürücüleri, Çatalca Muratbey Gümrük Müdürlüğü yolunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Gümrük girişindeki yoğunluk nedeniyle TIR kuyruğu TEM Otoyolu'na kadar uzadı.

Çatalca Muratbey Gümrük Müdürlüğünde bayram öncesi işlemlerini yapmaya çalışan sürücüler, uzun TIR kuyrukları oluşturdu. Erken saatlerden itibaren sıraya giren TIR sürücüleri, yoldaki kuyruklar nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı. Oluşan kilometrelerce TIR kuyruğu TEM Otoyolu'na kadar uzandı. Bölge trafik ekipleri, TIR kuyruklarının olduğu güzergah üzerinde önlem aldı.TIR sürücüleri, saatlerdir gümrüğe giriş yapabilmek için kuyrukta beklediklerini söyledi.

 


- İstanbul
Çatalca gümrük yolunda uzun TIR kuyruğu
Çatalca gümrük yolunda uzun TIR kuyruğu
Çatalca gümrük yolunda uzun TIR kuyruğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

'Yazıyor yazıyor' sesleri tarihe karıştı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk hayatını kaybetti
"Yazıyor yazıyor" sesleri tarihe karıştı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk hayatını kaybetti
Niğde'yi karıştıran görüntü! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı
Niğde'yi karıştıran görüntü! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mustafa Destici İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Hande Erçel Demet Akalın
Spor Balotelli Metin Oktay Şenol Güneş Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çatalca gümrük yolunda uzun TIR kuyruğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.07.2021 23:17:12. #1.13#

title