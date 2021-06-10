Çatalca'daki ruhsatsız yapılar yıkılıyor
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Çatalca'daki ruhsatsız yapılar yıkılıyor

Çatalca'daki ruhsatsız yapılar yıkılıyor
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Çatalca'da yapı kayıt belgesi iptal edilen ruhsatsız yapılar, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yıkılıyor.

Çatalca'da yapı kayıt belgesi iptal edilen ruhsatsız yapılar, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yıkılıyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 31 Aralık 2017'den sonra inşa edilen yapıların yapı kayıt belgeleri iptal edildi.

Ekipler tarafından Çatalca'ya bağlı Hallaçlı, Aydınlar ve Karamandere mahallelerinde tespit edilen kaçak yapıların yıkımına dün başlandı.

Söz konusu mahallelerdeki 41 ev ve barakanın 21'i yıkılırken, 20 yapının boşaltılması için de sahiplerine süre tanındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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