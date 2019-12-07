Çatalca'daki fabrika yangını söndürüldü
Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çakıl Mahallesi Şehit Teğmen Tamer Aydın Sokak'ta metal yapı malzemeleri üreten bir fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.
Fabrikada hasara neden olan yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir kişiye sağlık görevlileri ambulansta müdahale etti.