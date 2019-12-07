Çatalca'daki fabrika yangını söndürüldü

07.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:02

Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çakıl Mahallesi Şehit Teğmen Tamer Aydın Sokak'ta metal yapı malzemeleri üreten bir fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

Fabrikada hasara neden olan yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir kişiye sağlık görevlileri ambulansta müdahale etti.

Kaynak: AA