Çatalca'da yaralayan hortumu böyle görüntülediler; Hasar tespit çalışmaları başladı
İstanbul'da dün etkili olan hortum Çatalca Muratbey Mahallesi ile Büyükçekmece Ahmediye Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerine zarar verdi.
"KIYAMET KOPUYOR GİBİYDİ"
Hortumda zarar gören fabrikanın çalışanı Serkan Kocadokur, "Biz kapının önündeydik. O sırada gölün üzerinde bir hortum gördük biz. Hortuma bakıyorduk, içeri girdik. Girer girmez arka taraftan bir ses duyduk. Bu tarafta kıyamet kopuyor gibiydi. Dumanla birlikte bir şey bu tarafa doğru geliyordu. Kulübeye kaçtık. Herkes bir tarafa kaçıştı. Canımızı zor kurtardık" diye konuştu.
"ÇOK KORKTUK, EV SALLANDI"Hortumda evi zarar gören 70 yaşındaki Zeliha Ünlü, "Çok kötü oldu. Çok korktuk. Ev sallandı. Sonra tavandan sular akmaya başladı. Evin çatısı gitmiş" diye konuştu.
"ÖYLE BİR HORTUM Kİ HİÇBİR TARİFİ YOK"
Hortum anında annesinin evinde olan Kadriye Sevinç Özsoy, "Buradaydık. Anneme temizliğe gelmiştik. Ev yerinden oynuyordu. Öyle bir hortum ki hiçbir tarifi yok. Gözümüzün önünde ağaçlar kökünden söküldü. Kiremitler uçtu, ev sallandı. Annem yalnız olsa ne olacaktı? Çok şükür canımıza bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.
- İstanbul
Kaynak: DHA