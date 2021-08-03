Çatalca'da yan yatan elektrik direği tehlike yarattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çatalca'da yan yatan elektrik direği tehlike yarattı

Çatalca'da yan yatan elektrik direği tehlike yarattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Savaş ATAK / ÇATALCA'da elektrik direği yan yattı.

Savaş ATAK/ ÇATALCA'da elektrik direği yan yattı. Yola doğru yan yatan elektrik direği tehlike yaratırken, sürücüleri de tedirgin etti.   

Çatalca Ormanlı Mahallesi bağlantı yolunun kenarında bulunan elektrik direği bugün saat 12.00 sıralarında yan yattı. Tehlike saçan elektrik direğini gören sürücüler durumu yetkililere bildirdi. Enerji akımı kesilen elektrik direğine vinç ile müdahale edilerek araçların üzerine devrilmesinin önüne geçildi. Direğin, anayol çevresini temizleyen iş makinasının çarpması sonucu yan yatmış olabileceği öğrenilirken, direk orman yangınına neden olabileceği için de tedirginlik yarattı. 

 


Çatalca'da yan yatan elektrik direği tehlike yarattı
Çatalca'da yan yatan elektrik direği tehlike yarattı
Çatalca'da yan yatan elektrik direği tehlike yarattı
Çatalca'da yan yatan elektrik direği tehlike yarattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Yusuf Güney Prens William Çağatay Akman
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çatalca'da yan yatan elektrik direği tehlike yarattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 14:41:55. #1.16#

title