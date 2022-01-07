Çatalca'da yağmur etkili oldu - Haberler
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Çatalca'da yağmur etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çatalca'da yağmur etkili olduİSTANBUL İstanbul Çatalca'da sabahın erken saatlerinde yağmur yağışı etkili oldu.

İSTANBUL (İHA) - Çatalca'da yağmur etkili oldu

İSTANBUL İstanbul Çatalca'da sabahın erken saatlerinde yağmur yağışı etkili oldu.

Çatalca'da sabahın erken saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Okul saatinde etkili olan yağış nedeni ile öğrenciler ve veliler zor anlar yaşadı. Evden hazırlıksız çıkan vatandaşlar yağmur altında ıslandı. Yağmurun aralıklarla bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Çatalca'da yağmur etkili oldu

Çatalca'da yağmur etkili oldu

Çatalca'da yağmur etkili oldu

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