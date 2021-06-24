ÇATALCA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ÇATALCA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

ÇATALCA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çatalca'da geçtiğimiz pazar günü uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine ilişkin operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda folyolara sarılı eroin ve bonzai olduğu tahmin edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Haklarında Uyuştucu madde ticaretinden işlem yapılan şüpheliler M.Y ve M.Ü. sevk edildikleri Çatalca Adliyesi'nde tutuklandı. Öte yandan 2 şüphelinin Uyuşturucu madde ticareti yapmak, Uyuşturucu madde kullanmak, Yağma ve Evden hırsızlık gibi suçlardan kaydı olduğu öğrendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı