Çatalca'da uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
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Çatalca'da uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı

07.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 07.03.2021 21:35
Çatalca'da uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı

ÇATALCA'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi gözaltına alınırken, bir miktar eroin ile bonzai ele geçirildi.

ÇATALCA'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi gözaltına alınırken, bir miktar eroin ile bonzai ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekileri, N.A adlı kadının evinin çevresinde uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Takibe alınan N.A'nın evine yakın bir parkta 3 erkekle buluşması üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. N.A.'nın evinde yapılan aramada, poşetler içerisinde eroin olduğu düşünülen uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, yaklaşık 15 bin lira para ele geçirildi. Operasyonda 5 ayrı suçtan aranan İ.Ş. isimli şüpheli ile birlikte toplamda 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden N.A., İ.Ş., A.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

POLİSTE 30 ADET SUÇ KAYDI BULUNUYOR 

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir başka operasyonunda, daha önceden uyuşturucu ile ilgili poliste suç kaydı bulunan 1 kişi takibe alındı. Takip sonucu 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden K.E'nin evinde yapılan aramada ayrı ayrı poşetler içerisinde bir miktar bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. K.E.'nin yapılan kimlik sorgulamasında çoğu uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti olmak üzere toplam 30 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 2 şüpheliden K.E. tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

 


- İstanbul
Çatalca'da uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
Çatalca'da uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
Çatalca'da uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
Çatalca'da uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
Çatalca'da uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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