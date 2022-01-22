Son dakika gündem: İSTANBUL ? ÇATALCA'DA TÜNELDE TIR KAZASI

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - ? ÇATALCA Tüneli'nde önündeki TIR'a, çarpan TIR'ın şoförü hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle tünel bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevki Çatalca Tüneli Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 16 LVM 83 plakalı TIR, önünde seyir halinde olan başka bir TIR'a çarptı. Kaza sonucu TIR'ın sürücüsü aracın içinde sıkışarak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza enkazının kaldırılması için tüneli kısa süreliğine ulaşıma kapadı. Kazaya karışan TIR'ların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.