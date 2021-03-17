Çatalca'da TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü
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Çatalca'da TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü

17.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:00
Çatalca'da TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü

KUZEY Marmara Otoyolu'nun Çatalca İlçesi yakınlarında lastiği patlayan ve emniyet şeridine geçmek isteyen TIR'a arkadan gelen kamyon hızla çarptı.

KUZEY Marmara Otoyolu'nun Çatalca İlçesi yakınlarında lastiği patlayan ve emniyet şeridine geçmek isteyen TIR'a arkadan gelen kamyon hızla çarptı. Kazada, kamyon şoförü öldü.

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR'ın sol arka lastiklerinden biri otoyolda patladı. Sürücü bunun üzerine hızını düşürerek, aracını emniyet şeridine çekip park etmek istedi. Ancak, arkadan gelen Kenan Çerçi (33) yönetimindeki kamyonu durduramayarak TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada kamyonun sürücü kabininin üzerindeki kupa bölümü koparken, Çerçi yaşamını yitirdi. Sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nda aksayan trafik normale döndü. Kenan Çerçi'nin cesedi hastaneye kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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