Çatalca'da tekne batması sonucu kaybolan 2 kişi aranıyor
İstanbul Çatalça'da bir teknenin batması sonucu 2 kişi denizde kayboldu.
İstanbul Çatalça'da bir teknenin batması sonucu 2 kişi denizde kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Ormanlı Köyü Ormanlı Plajı açıklarında akşam saatlerinde 6 metrelik tekne henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu.
Teknede bulunan 2 kişi denizde kayboldu.
Sahil güvenlik unsurlarınca kaybolan vatandaşların bulunması için arama çalışması yürütülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk