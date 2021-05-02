Çatalca'da tekne batması sonucu kaybolan 2 kişi aranıyor
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Çatalca'da tekne batması sonucu kaybolan 2 kişi aranıyor

Çatalca'da tekne batması sonucu kaybolan 2 kişi aranıyor
Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul Çatalça'da bir teknenin batması sonucu 2 kişi denizde kayboldu.

İstanbul Çatalça'da bir teknenin batması sonucu 2 kişi denizde kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Ormanlı Köyü Ormanlı Plajı açıklarında akşam saatlerinde 6 metrelik tekne henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu.

Teknede bulunan 2 kişi denizde kayboldu.

Sahil güvenlik unsurlarınca kaybolan vatandaşların bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

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