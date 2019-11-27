ÇATALCA'DA SOKAK HAYVANLARINI ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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ÇATALCA'DA SOKAK HAYVANLARINI ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Savaş ATAK / İstanbul DHA Çatalca'da çok sayıda sokak hayvanın geçen Perşembe zehirlenmesi olayıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

27.11.2019 00:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:52
ÇATALCA'DA SOKAK HAYVANLARINI ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Savaş ATAK/ DHA 

'da çok sayıda sokak hayvanın geçen Perşembe zehirlenmesi olayıyla ilgili bir şüpheli yakalandı. 

Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanan şüpheli G.K. adli mercilere teslim edildi. 

Çatalca Ovayenice Mahallesi'nde geçen Perşembe çok sayıda sokak hayvanı ölü bulundu. Olay hayvan severlerin tepkisine neden olurken çevre sakinleri hayvanlara zehirli yiyecek verildiğini öne sürdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ile ilçe tarım ve orman müdürlüğü inceleme yaptı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde G.K isimli şüphelinin hayvanlara yiyecek bir şeyler attığı tespit edildi. G.K jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

Görüntü Dökümü------------Mahalleden görüntü-Mahalle sakini ile röp-Yapılan incelemeler

-Sosyal medyada paylaşılan görüntüler


Kaynak: DHA
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