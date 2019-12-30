Çatalca'da şiddetli fırtına ağaç devirdi
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Çatalca'da şiddetli fırtına ağaç devirdi

Savaş ATAK/ ÇATALCA'da şiddetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi.

30.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:46
Çatalca'da şiddetli fırtına ağaç devirdi

Savaş ATAK/ 'da şiddetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi.

genelinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor. Çatalca Elbasan Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Yol bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Belediye ekipleri devrilen ağacı parçalara ayırarak yol kenarına aldı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol açıldı.


Kaynak: DHA
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