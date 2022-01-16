ÇATALCA'DA OTOMOBİLİYLE BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
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ÇATALCA'DA OTOMOBİLİYLE BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇATALCA Kuzey Marmara Otoyolu'nda yol ayrımındaki bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - ÇATALCA Kuzey Marmara Otoyolu'nda yol ayrımındaki bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saat 21.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana geldi. Çatalca istikametine seyreden 39 EE 480 plakalı otomobilin sürücüsü Mücahit Sedooğlu, (24) yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sıkışan sürücü Sedooğlu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücü Sedooğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. 24 yaşındaki sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.

ÇATALCA'DA OTOMOBİLİYLE BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

ÇATALCA'DA OTOMOBİLİYLE BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

ÇATALCA'DA OTOMOBİLİYLE BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

ÇATALCA'DA OTOMOBİLİYLE BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

ÇATALCA'DA OTOMOBİLİYLE BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

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ÇATALCA Kuzey Marmara Otoyolu'nda yol ayrımındaki bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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