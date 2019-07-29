Çatalca'da otomobilin çarptığı kamyon sürücüsü öldü (2)
KUZEY Marmara otoyolu Çatalca gişelerinde arıza yapan aracını kontrol etmek için inen kamyon sürücüsü, yoldan geçen otomobilin çarpması sonucu öldü.
KUZEY Marmara otoyolu Çatalca gişelerinde arıza yapan aracını kontrol etmek için inen kamyon sürücüsü, yoldan geçen otomobilin çarpması sonucu öldü.
Kaza, saat 18.30'da Kuzey Marmara otoyolu Çatalca gişeleri İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, arızalanan aracını kontrol etmek için inen kamyon sürücüsünü, o sırada yoldan geçen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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