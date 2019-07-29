ÇATALCA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KAMYON SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Yılmaz OKUR İSTANBUL DHAKuzey Marmara otoyolu Çatalca gişelerinde arıza yapan aracını kontrol etmek için inen kamyon sürücüsü, yoldan geçen otomobilin çarpması sonucu öldü.
Yılmaz OKUR İSTANBUL DHA
Kuzey Marmara otoyolu Çatalca gişelerinde arıza yapan aracını kontrol etmek için inen kamyon sürücüsü, yoldan geçen otomobilin çarpması sonucu öldü.
Kaza, saat 18.30'da Kuzey Marmara otoyolu Çatalca gişeleri İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, arızalanan aracını kontrol etmek için inen kamyon sürücüsünü, o sırada yoldan geçen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: DHA
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