Son dakika haberi! Çatalca'da ağaçlık alanda yangın (2)
Son dakika gelişmesine göre ÇATALCA'da yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
ÇATALCA'da yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerine yakın alandaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı