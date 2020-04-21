Çatalca'da öğretmenler 3d yazıcı ile siperlik maske üretiyor Savaş ATAK / ÇATALCA'da 5 öğretmen, kurulumunu kendileri yaptıkları 3D yazıcılarla siperlik maske üretmeye başladı.

Savaş ATAK/ ÇATALCA'da 5 öğretmen, kurulumunu kendileri yaptıkları 3D yazıcılarla siperlik maske üretmeye başladı.

Çatalca'da 5 öğretmen, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kendi geliştirdikleri 3D yazıcı ile siperlik maske üretimine başladı. Virüsle topyekün mücadele kapsamında maske üretimine başlayan öğretmenler, nöbetleşerek 24 saat sistemi ile çalışıyorlar.

Kaynak: DHA