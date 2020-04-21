ÇATALCA'DA ÖĞRETMENLER 3D YAZICI İLE SİPERLİK MASKE ÜRETİYOR
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Çatalca, Güncel

ÇATALCA'DA ÖĞRETMENLER 3D YAZICI İLE SİPERLİK MASKE ÜRETİYOR

Savaş ATAK / ÇATALCA'da 5 öğretmen, kurulumunu kendileri yaptıkları 3D yazıcılarla siperlik maske üretmeye başladı.

21.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:58
ÇATALCA'DA ÖĞRETMENLER 3D YAZICI İLE SİPERLİK MASKE ÜRETİYOR

Savaş ATAK/ ÇATALCA'da 5 öğretmen, kurulumunu kendileri yaptıkları 3D yazıcılarla siperlik maske üretmeye başladı.

Çatalca'da 5 öğretmen, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kendi geliştirdikleri 3D yazıcı ile siperlik maske üretimine başladı. Virüsle topyekün mücadele kapsamında maske üretimine başlayan öğretmenler, nöbetleşerek 24 saat sistemi ile çalışıyorlar.

Kaynak: DHA

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