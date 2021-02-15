Çatalca'da kara saplanan kamyon kar küreme aracına bağlanan halatla kurtarıldı
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Çatalca'da kara saplanan kamyon kar küreme aracına bağlanan halatla kurtarıldı

15.02.2021 11:48 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:59
Çatalca'da kara saplanan kamyon kar küreme aracına bağlanan halatla kurtarıldı

Kar yağışının en yoğun olduğu noktalardan biri olan Çatalca Hadımköy'de bir kamyon, kara saplanarak mahsur kaldı.

Kar yağışının en yoğun olduğu noktalardan biri olan Çatalca Hadımköy'de bir kamyon, kara saplanarak mahsur kaldı. Aracıyla mahsur kalan kamyon sürücüsünü kurtarmak için kar küreme aracı geldi. Halat yardımıyla iki araç birbirine bağlandı, kamyon uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. 

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çatalca Hadımköy'den İkitelli'ye gitmek için yola çıkan bir kamyon mahsur kaldı. Sürücünün imdadına kar küreme aracı yetişti, 2 araç halat yardımı ile birbirine bağlandı. Uzun uğraşlar sonucu kamyon saplantığı yerden kurtarıldı. Kamyonun kurtarılması sürecinde ise bölgede araç kuyrukları oluştu. Kamyon şoförü, "Yarım saattir burada mahsur kaldık. Kar yağdı çile başladı" dedi.

"ÇİLEMİZ BAŞLADI"

Yoldaki sürücülerden Yunus Çakal, "Kaldık burada. Yolun açılmasını bekliyoruz. Yarım saattir buradayım. Hadımköy'den İkitelli'ye işe gideceğim. Yollar berbat ne yapacağız hiç bilmiyorum. Dün bir sorun yaşamadık tatildi evlerdeydik. Şimdi iş başı oldu. Çilemiz başladı" dedi.

Çatalca'da kara saplanan kamyon kar küreme aracına bağlanan halatla kurtarıldı
Çatalca'da kara saplanan kamyon kar küreme aracına bağlanan halatla kurtarıldı
Çatalca'da kara saplanan kamyon kar küreme aracına bağlanan halatla kurtarıldı
Çatalca'da kara saplanan kamyon kar küreme aracına bağlanan halatla kurtarıldı
Çatalca'da kara saplanan kamyon kar küreme aracına bağlanan halatla kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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