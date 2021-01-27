Çatalca'da kar, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı
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Çatalca'da kar, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı

27.01.2021 15:50 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:57
Çatalca'da kar, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı

ÇATALCA'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

ÇATALCA'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Çatalca'nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Serhat Çancalı, "Sabahtan beri kar yağıyor. Ben Tepecik'ten geliyorum. Herhangi bir önlem alamadım. Zaten kar yağışı yoldayken başladı. Başlarda sulu yağıyordu. Ondan sonra normal kara çevirdi. Şuan hafifledi." dedi. Altun Karataş, "Kar yağdıkça biz mutlu oluyoruz. Ben bir vatandaş olarak uzun zamandır kar yağışı olmadı. Bu virüs insanları çok etkilediği için mutsuzduk, kar yağınca mutlu olduk. Şuan çok mutluyum. Kar inşallah tutsun diye dua ediyoruz. Kar tutarsa çıkıp kardan adam yapacağım. Çocuklar gibi oyun oynayacağım." diye konuştu.

(LAR)


- İstanbul
Çatalca'da kar, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı
Çatalca'da kar, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı
Çatalca'da kar, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı
Çatalca'da kar, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı
Çatalca'da kar, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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