Çatalca'da kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kaldı - Haberler
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Çatalca'da kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kaldı

Çatalca'da kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çatalca'da iyice bastıran kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kaldı.

İSTANBUL (İHA) - Çatalca'da iyice bastıran kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kaldı.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle Çatalca'da köy yolları kapandı. Kar yağışına yolda yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler yolda kaldı. Bazı sürücüler ise araçlarının kontrolünü kaybedince yoldan çıktı. Öte yandan, Silivri'nin Danamandıra ilçesi ise beyaza büründü, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, kar, Yerel, Haber

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