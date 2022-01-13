Çatalca'da kar yağışı... Beyaz örtüyle kaplanan evlerin çatıları böyle görüntülendi - Haberler
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Çatalca'da kar yağışı... Beyaz örtüyle kaplanan evlerin çatıları böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Haberler | Genel

Çatalca'da kar yağışı... Beyaz örtüyle kaplanan evlerin çatıları böyle görüntülendi Çatalca Elbasan Köyü civarında dün etkili olan kar yağışı, köyü beyaza bürüdü.

İSTANBUL (İHA) - Çatalca'da kar yağışı... Beyaz örtüyle kaplanan evlerin çatıları böyle görüntülendi

İSTANBUL - Çatalca Elbasan Köyü civarında dün etkili olan kar yağışı, köyü beyaza bürüdü. Beyaz örtü ile kaplanan evlerin çatıları drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün itibariyle etkili olan kar yağışı sonrası Çatalca Elbasan Köyü beyaza büründü. Mega kentin yüksek kesimlerinde erimeyen kar hem köyü, hem de köydeki evlerin çatısını kapladı. Beyaz örtü ile kaplanan köy drone ile havadan görüntülendi.

Çatalca'da kar yağışı... Beyaz örtüyle kaplanan evlerin çatıları böyle görüntülendi

Çatalca'da kar yağışı... Beyaz örtüyle kaplanan evlerin çatıları böyle görüntülendi

Çatalca'da kar yağışı... Beyaz örtüyle kaplanan evlerin çatıları böyle görüntülendi

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İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Son Dakika Haberleri

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