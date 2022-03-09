Çatalca'da kar yağışı - Haberler

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Çatalca'da kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Şaban Tektaş - Genel
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Çatalca'da kar yağışı Beyaza bürünen çatılar dron ile görüntülendi İstanbul'da beklenen kar yağışı Çatalca'da başladı.

İSTANBUL (İHA) - Çatalca'da kar yağışı

Beyaza bürünen çatılar dron ile görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar yağışı Çatalca'da başladı. Kar yağışının etkisiyle beyaza bürünen çatılar havadan görüntülendi.

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarıların ardından kar yağışı mega kentin yüksek kesimlerinde başladı. Çatalca'da etkisini göstermeye başlayan kar yağışıyla birlikte binaların çatıları beyaza büründü. Esas kar yağışını yarın beklediklerini söyleyen Serkan Demir, "Yavaş yavaş yağmaya başladık. Kara hazırız. Burası biraz yüksek olduğu için erken geldi. Kar berekettir. Toprakları doyurur. Karın yağması bizin için iyi" dedi. Öte yandan beyaza bürünen çatılar havadan görüntülendi.

Çatalca'da kar yağışı

Çatalca'da kar yağışı

Çatalca'da kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Genel

İstanbul, kar, Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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