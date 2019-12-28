ÇATALCA'DA KAR YAĞIŞI
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ÇATALCA'DA KAR YAĞIŞI

ÇATALCA'da kar yağışı etkili oluyor.

28.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:26
ÇATALCA'DA KAR YAĞIŞI
'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı noktalarda beyaz örtü oluşurken, merkezde karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Çatalca'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Mahallesi'nde beyaz örtü yerleri kapladı. Çatalca merkezde ise karla karışık yağmur yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Görüntü Dökümü:

---------------Binkılıç Mahallesinde oluşan beyaz örtü-Çatalca merkezde kar yağışı

-Detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
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