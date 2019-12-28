ÇATALCA'DA KAR YAĞIŞI
ÇATALCA'da kar yağışı etkili oluyor.
28.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:26
ÇATALCA'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı noktalarda beyaz örtü oluşurken, merkezde karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
- İstanbul
Çatalca'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Binkılıç Mahallesi'nde beyaz örtü yerleri kapladı. Çatalca merkezde ise karla karışık yağmur yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.
Görüntü Dökümü:---------------Binkılıç Mahallesinde oluşan beyaz örtü-Çatalca merkezde kar yağışı
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Kaynak: DHA