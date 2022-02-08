ÇATALCA'DA IRAK'A DONDURMA KÜLAHI TAŞIYAN TIR DEVRİLDİ - Haberler
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ÇATALCA'DA IRAK'A DONDURMA KÜLAHI TAŞIYAN TIR DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? ÇATALCA Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün bariyerlere çarptığı TIR, devrildi.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - ? ÇATALCA Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün bariyerlere çarptığı TIR, devrildi. Sürücü, hafif şekilde yaralanırken, Irak'a götürülecek olan dondurma külahları olay yerine gelen başka bir TIR'a yüklendi.

Kaza saat 15.00 sıralarında Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu İzzettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu'dan Irak'a dondurma külahı taşıyan 47 DB 422 plakalı TIR'ın sürücüsü Çatalca mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. TIR bariyerlere çarptıktan sonra yakıt deposu hasar gördü. Depodan dökülen yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün hakimiyeti tamamen kaybetmesiyle TIR devrildi. Kazada sürücü kolundan hafif şekilde yaralandı. 4 şeritli yolun iki şeridi de trafiğe kapandı. Devrilen TIR'ın dorsesindeki yük olay yerine gelen başka bir TIR'a taşındı. Yük aktarımından sonra olay yerine gelen çekici ile devrilen TIR kaldırıldı.

ÇATALCA'DA IRAK'A DONDURMA KÜLAHI TAŞIYAN TIR DEVRİLDİ

ÇATALCA'DA IRAK'A DONDURMA KÜLAHI TAŞIYAN TIR DEVRİLDİ

ÇATALCA'DA IRAK'A DONDURMA KÜLAHI TAŞIYAN TIR DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Marmara, Kaza, Irak, Güncel, Haber

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