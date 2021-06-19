Çatalca'da imalathanede çıkan yangına müdahale ediliyor
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Çatalca'da imalathanede çıkan yangına müdahale ediliyor

Çatalca'da imalathanede çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Çatalca'da bir meyve suyu imalathanesinde çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Çatalca'da bir meyve suyu imalathanesinde çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Subaşı Mahallesi Körfez Sokak'ta bulunan imalathanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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