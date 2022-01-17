Çatalca'da iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Haberler
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Çatalca'da iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çatalca'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Çatalca'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Çatalca İzzettin Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzzettin Mahallesinden gelen 34 BZ 5760 plakalı araç ile Şair Necmettin Halil Onan Bulvarından gelen 34 CFV 679 plakalı aracın yol ayrımında çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekibinin yaptığı çalışmaların ardından kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

(Şaban Tektaş/İHA)

Çatalca'da iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Çatalca'da iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Çatalca'da iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

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Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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