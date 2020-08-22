Çatalca'da İguana şaşkınlığı Çatalca'da İguana şaşkınlığı -Yoldan geçen vatandaşlar İguana buldu Çatalca'nın Kabakça mahallesinde yol kenarında korkarak tel örgüye tırmanan dev İguana, Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Çatalca'da İguana şaşkınlığı

-Yoldan geçen vatandaşlar İguana buldu

İSTANBUL - Çatalca'nın Kabakça mahallesinde yol kenarında korkarak tel örgüye tırmanan dev İguana, Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Çatalca'nın Kabakça Mahallesi'nde yolda seyir haldeyken 112'de sağlık görevlisi olarak görev yapan Recep Özer tarafından fark edilen dev İguana Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı. İguana'nın bakılan evden korkarak kaçtığı düşünülüyor.

Kaynak: İHA