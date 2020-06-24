Çatalca'da hortum esnasında evlerinde olanlar yaşadıkları kabusu anlattı
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Çatalca'da hortum esnasında evlerinde olanlar yaşadıkları kabusu anlattı

Çatalca'da hortum esnasında evlerinde olanlar yaşadıkları kabusu anlattı Çatalca'da oluşan hortum sonrasında birçok ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar gördü.

24.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:45

Çatalca'da hortum esnasında evlerinde olanlar yaşadıkları kabusu anlattı

İSTANBUL - Çatalca'da oluşan hortum sonrasında birçok ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar gördü. Çatıların uçtuğu evler yaşayan vatandaşlar hortum anında yaşadıkları kabus dolu anları anlattı.

İstanbul'da dün öğlen saatlerinde başlayan ve kent genelinde birçok ilçede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çatalca'da kısa süreli etkili olan hortum ilçe genelinde bazı ev ve fabrikaların çatılarına zarar verirken tarım ve seraların naylonlarını yırtarak kullanılamaz hale getirdi. Oluşan hortum esnasında evlerinde bulunan vatandaşlar yaşadıkları kabus dolu dakikaları anlattı. Çatalca Merkez Mahallesi Muhtarı Ceyhun Koç, " Dün yaşanan doğal afet sonrası oluşan durum bu şekilde. Yaklaşık 10 tane konut, fabrikalar, tarım alanları, seralarımız harap olmuş durumda. Çok büyük bir afet yaşandı. Büyükçekmece gölünün üzerinden kalkan bir hortumu bizler kapalı alanda seyrettik. Hortum yıkarak, vurarak mahallemizin kenarından geçti. Bize büyük tahribat bıraktı. Yaraları sarmaya çalışıyoruz. Çatalca Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Valiliğimiz, Devletimiz, İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanımıza kadar herkes arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Gerekli olan yardımları yapıyorlar. Hasar tespit çalışmalarını yapıyoruz. Yaklaşık 150 metrelik bir mesafeden çapraz bir şekilde geldi, tırları devirdi. Evlerin çatılarına zarar verdi. Birkaç tane hayvanı götürdü. Seracılıkla uğraşan arkadaşlarımızın seraları gitti" dedi.

"Hava karardı çok korktuk. Elektrikler yoktu"

70 yaşındaki Zeliha Ünlü, "Hortum esnasında evdeydim. Korktum, ne oluyor dedik. Ne olduğunu anlamadık. Çok şiddetli oldu. Sonra içeriye yağmurlar akmaya başladı. Hava karardı çok korktuk. Elektrikler yoktu" dedi.

"5 dakika farkla kendimizi kurtardık"

Hortum esnasında evde annesiyle birlikte olan ve yaşadığı kabusu anlatan Kadriye Sevinç Özsoy, " Hortum anında evin içerisindeydik. 5 dakika farkla kendimizi kurtardık. Bahçeye çıkmak üzereydik. Hortumun geldiğini görünce zaten içeride kaldık. Ev sallanmaya başladı. Ağaçlar yerinden söküldü. Evin içerisinde herkes bağrışıyor. Kabus gibi bir şeydi. Korku, panik biz sadece dua ediyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Çok kötüydü. Allah kimseye göstermesin. Hortum bitmeden dışarıda yağan sağanak yağış evin içerisine yağıyordu. Her şey perişan. Bütün halıları yerlere attık. Yedek halıları topladık. Anlatamam, tarifi yok. Hamdolsun ki anneme ve çocuklarıma bir şey olmadı. En azından tesellimiz bu. Sosyal hizmetler geldi. Vali, Belediye Başkanı herkes geldi. En azından ilgileniyorlar. Annem yaşlı dul bir insan. Bizler kendi halimizde yaşayan insanlarız. Çok şükür ki peşimizde insanlar var. Çevremizde bize destek olan insanlar var buna şükrediyoruz" şeklinde konuştu.

Çatalca'da hortum esnasında evlerinde olanlar yaşadıkları kabusu anlattı

Kaynak: İHA

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