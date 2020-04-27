ÇATALCA'DA FIRINLARDA DENETİM
ÇATALCA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından fırınlarda denetim yapıldı.
27.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:08
ÇATALCA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından fırınlarda denetim yapıldı. Denetimlerde pide ve ekmeklerin gramaj ve hijyen kontrolleri denetlendi. Fırınlarda genellikle kurallara uygun üretim yapıldığı belirlenirken, müşterilere ve fırın çalışanlarına da sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Kaynak: DHA