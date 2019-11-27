Çatalca'da fabrika yangını çıktı (2)
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Çatalca'da fabrika yangını çıktı (2)

Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

27.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:14
Çatalca'da fabrika yangını çıktı (2)

'da bir fabrikada çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çatalca-Gökçeali Mahallesi Balkan Sokağı'ndaki cam, dijital baskı fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 bin metrekare alan olduğu belirtilen fabrikada çıkan yangın, kısmen kontrol altına alınırken itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çatalca'da fabrika yangını çıktı (2)
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