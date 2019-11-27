Çatalca'da fabrika yangını çıktı (2)
Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.
Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çatalca-Gökçeali Mahallesi Balkan Sokağı'ndaki cam, dijital baskı fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 bin metrekare alan olduğu belirtilen fabrikada çıkan yangın, kısmen kontrol altına alınırken itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Haber Videosu: Çatalca'da fabrika yangını çıktı (2)