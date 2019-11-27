ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (2)
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ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (2)

ÇATALCA'da bir fabrikada yangın çıktı.

27.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:59
ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (2)

'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekibi sevkedildi.

Çatalca Gökçeali Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mutfak dolabı kapağı yapıldığı belirtilen fabrikadaki yangın için olay yerine çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

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Kaynak: DHA
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