ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (1)
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ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (1)

ÇATALCA'da dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

07.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:46
ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (1)

'da dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

Çatalca Elbasan Mahallesi'nde bulunan dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü;:

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-Yangından görüntüler


Kaynak: DHA
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