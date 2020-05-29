ÇATALCA'DA DOLU: YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
ÇATALCA'da etkili olan dolu yolları beyaza bürürken sürücüler zor anlar yaşadı.
29.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:14
ÇATALCA'da etkili olan dolu yolları beyaza bürürken sürücüler zor anlar yaşadı.
Çatalca'da bugün önce yağmur sonra dolu etkili oldu. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü.Yollarına devam etmekte zorlanan sürücüler, araçlarını kenara çekerek dolunun dinmesini bekledi.
Kaynak: DHA